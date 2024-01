Zeller Fasnacht: Alle Vogteien feiern ihre eigenen Feste

Bei der diesjährigen recht kurzen Kampagne mit nur vier Wochenenden und 13 Vogteien, finden einige Kappenabende gleichzeitig statt. Der Höhepunkt jeder dieser Veranstaltungen ist neben dem närrischen Programm immer der Einmarsch des Hürus, der samt Gefolge seine Aufwartung macht und auch einige Hürus- orden verteilt. In diesem Jahr ist dies „Hürus Giusi vo de Hürusmusik“ alias Guiseppe Gazzana.

Den Start macht am Samstag, 13. Januar, der Bunte Abend in Atzenbach in der Gemeindehalle. Eine Woche darauf, am Samstag, 20. Januar, werden die Vogteien Innegmei im Wilden Mann, Obertal im katholischen Pfarrsaal und Mittelstadt im Löwen ihre Kappenabende feiern. Am Samstag, 27. Januar, ist der Zeller Hürus beim Zunftabend in Hausen zu Besuch und anschließend bei den Kappenabenden im Bürgersaal in Riedichen, bei der Vogtei Grönland im Wilden Mann sowie bei der Vogtei Schwyz im Escopazzo.