Zeller Fasnacht: Altwiiberrenne – Tradition bekommt modernen Akzent

Licht und Laser

Am Fasnachtsdienstag beginnt die Fastnachtsgesellschaft bereits um 17.30 Uhr mit der Bewirtung der Besucher in der Kirchstraße. Ab 18 Uhr geben die Zeller Stadtmusik, der Fanfarenzug und die Noteknacker Platzkonzerte im Bereich Kirchstraße und „Latschi“. Danach folgt das traditionelle „Altwiiberrenne“ und eine Laser-Performance mit dem bekannten Artisten und Jongleur Nils Müller. Er wird ein Licht- und Laser-Spektakel in die Dunkelheit der „Fast-Nacht“ über dem „Latschi“ zaubern und somit einen modernen Akzent zum traditionellen Brauch der „alte Wiiber“ setzen.