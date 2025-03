Zeller Fasnacht Bilder vom Umzug am Sonntag

Zahlreiche Gruppen - vor allem Zeller Vogteien - waren beim Umzug am Sonntag in Zell dabei. Vier von ihnen nahmen sich auf ihrem Wagen der Bürgermeisterwahl an. Vor allem die bunten und großen Fußgruppen sorgten für ein kunterbuntes Bild. Und an der Umzugsstrecke verfolgten in diesem Jahr besonders viele Zuschauer das große Spektakel. Hier die schönsten Bilder vom Fasnachtsumzug in Zell am Sonntag.