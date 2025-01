Zeller Fasnacht: Die wichtige Rolle der Gaukler

Ab dem 12. Jahrhundert wurde es an den Höfen des Adels Mode, sich einen Hofnarren zu halten. Diese Menschen mit ihren geistigen oder körperlichen Behinderungen wurden zur Belustigung und zur Unterhaltung vorgeführt. Sie mussten Eselskappen mit langen Ohren als Zeichen der Dummheit tragen, an Ärmeln und Hosenbeinen wurden Glöckchen angebracht, damit es besonders lustig klingelte, wenn ein Körperbehinderter sich umständlich bewegen musste. Ein Narr zu sein war also was gänzlich Schreckliches, denn zur geistigen oder körperlichen Behinderung kam die Erniedrigung durch die Zurschaustellung hinzu.