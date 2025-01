Zeller Fasnacht: Hürus verpasst den Anruf seines Lebens

Florian Hassler hat neben seinem sportlichen und beruflichen Werdegang auch immer an seiner „fasnächtlichen Kariere“ gearbeitet. Aber der Reihe nach: Durch seine Mutter Doris eigentlich in Zell verwurzelt, wurde Florian Hassler 1986 in Nürtingen geboren. Seine Eltern waren zu diesem Zeitpunkt gemeinsam in der Gastronomie im Schwäbischen tätig. Erst mit vier Jahren kam er 1990 mit seinen Eltern Doris und Ehrfried Hassler und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Oliver nach Zell. Seine Eltern übernahmen damals die traditionelle Gaststätte „Zum wilden Mann“ im Zeller Grönland.

Ringer dank seiner Onkel

Flo, wie Florian Hassler in Zell nur genannt wird, wurde von seinen beiden Onkeln Heinrich und Bernd Leimgruber sofort mit zu den Heimkämpfen der RG Hausen-Zell mitgenommen. Bei der RG ging der kleine Flo auch sofort ins Training, wo schnell sein Ringertalent entdeckt wurde. Ab sechs Jahren nahm er an Wettkämpfen teil. Später rang er in der Ersten und Zweiten Bundesliga für die RG Hausen-Zell und den TuS Adelhausen. Etliche Medaillen bei nationalen Meisterschaften, Siege und gute Platzierungen bei internationalen Wettkämpfen weltweit waren der Lohn für unendlich viele Trainingseinheiten.