Neue Bäume

Maria Chiarappa kündigte an, dass nächsten Donnerstag vier neue Bäume im Freibad gepflanzt werden – zwei Hainbuchen, ein Feldahorn und eine Elsbeere. „Wir haben uns mit dem Förster abgestimmt. Diese Bäume sind heimisch, klimaresistent, tragen mit zur Biodiversität bei und haben keine Früchte oder locken Bienen an“, so Chiarappa. Die beiden Douglasien mussten laut der Beisitzerin gefällt werden, weil sie immer wieder Äste verloren und aufgrund ihrer Höhe schlecht zu pflegen waren. Vorsitzende Petra Engler berichtete über das „Bänke“-Projekt: „In diesem Jahr werden 20 neue Bänke aufgestellt.“ 2024 soll ein neues Spielgerät angeschafft werden.

Vorschau

Am 13. Mai verkauft der Förderverein Kuchen vor dem Edeka-Markt und wahrscheinlich auch am 20. Mai im Freibad. An diesem Tag gibt es auch freien Eintritt. Beteiligen will man sich auch am Kinderferienprogramm.