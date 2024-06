Zeller Freibad: Förderverein schreibt Erfolgsgeschichte

Eines der ersten Projekte des Vereins war das Streichen der Türen der Duschen und Umkleiden. Besonders großen Anklang fand das neue Beach-Volleyballfeld auf der Sonnenwiese oberhalb des Beckens. Die Sonnenterrasse, deren Plätze meist dicht belegt sind, konnte der Verein mit Unterstützung lokaler Baufirmen nach längerer Planung verwirklichen. Zahlreiche neue Spielgeräte wurden auf dem kleinen Spielplatz aufgestellt und ein Sonnensegel über der Terrasse angebracht. Die Bänke rund um das Becken wurden alle von Bürgern, lokalen Firmen und Vereinen gespendet. „Überhaupt ist der Verein von der breiten Unterstützung durch die Einwohner immer wieder überwältigt“, sagt Engler. Bisher hat der Verein 117 000 Euro in das Bad investiert. Die Gelder flossen alle in Projekte rund um das Bad – nicht in Investitionen in Technik oder Instandhaltung. Zustande kam die Summe über Mitgliedsbeiträge, Spenden und durch Einnahmen aus Vereinsaktionen wie Verkaufsständen am Chilbimarkt, am Adventsmarkt oder dem Kuchenverkauf beim Schwimmbadfest.

Die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit der Stadt sei sehr gut, so die Vorsitzende Auch das Miteinander mit dem Bad-Team sei sehr angenehm.