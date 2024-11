Zeller Geschichte: Wie diskret es einst beim Friseur zuging

Wie sich die Gesellschaft innerhalb von 70 Jahren gewandelt hat, zeigte Dieter Zimmermann an den Änderungen im Friseursalon und, vor allem, am Verhalten der Kunden in zahlreichen Anekdoten auf. Auf Einladung des Zeller Bürgervereins las er bei der Reihe „Zeller Art“ aus seinem Buch „Scheitel links oder rechts?“. Im Café, in dem auch Exponate aus der Todtnauer Dauerausstellung über Karl Ludwig Nessler zu sehen waren, nahm der Autor selbst auf einem Frisörstuhl aus den frühen 1950er-Jahren Platz. Er führte die Zuhörer dann auch mit seinen Geschichten in die Zeit der 50er- und 60er-Jahre.