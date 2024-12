Zeller Haushalt: Keine Kredite mehr fürs Freibad

Zunächst stand der Jahresabschluss 2023 für das Zentrum für Geriatrie mit dem Haus Wiesental und dem Betreuten Wohnen an. Dieses schließt mit einem Verlust von rund 8800 Euro ab. Dabei weist allein das Betreute Wohnen einen Jahresfehlbetrag von rund 26 200 Euro aus, das Haus Wiesental schließt rund 17 400 Euro ab. Der Fehlbetrag entspreche jedoch dem, was vor vielen Jahren bereits kalkuliert wurde, so Burger. Vom städtischen Haushalt gehen jährlich rund 30 000 Euro an das Betreute Wohnen, um dies gegenzufinanzieren.