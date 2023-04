Zeller Hürusse Zurück zu den Wurzeln nach Altenstein

Der Bullenschluck

Traditioneller Treffpunkt ist der Fasnachtsbrunnen, wo Ehrenhürus und Hürusvater Hans Greiner die bisherigen Hürusse offiziell begrüßte, nachdem der letzte Ton des Hürusliedes verklungen war. Ebenso offiziell ist seine Aufforderung an alle, einen sogenannten Bullenschluck zu sich zu nehmen. Dies ist, so behauptet er jedenfalls, ein hochprozentiges pharmazeutisches Gesöff, das von jedem einzelnen, in der Reihenfolge der Regentschaftsjahre, getrunken werden muss. Witterungsbedingt wurde der Rathaussaal aufgesucht, wo die edlen Herren mit Speis und Trank verwöhnt wurden. Danach gedachte man der verstorbenen Hürusse auf dem Friedhof, wo abermals das Hüruslied erklang.

Infos zur Burg Altenstein

Mit dem Bus ging es dann zurück zu den Wurzeln des Hürusgeschlechts derer von Altenstein in den Hinterhag. Dort konnten die fasnächtlichen Nachfahren der einstigen Burgherren einen Blick auf jenen Felsstock werfen, wo vor 800 Jahren die Burg ihrer Ahnen stand. Wegen des Wetters suchten die noblen Herren einen Unterschlupf und fanden ihn in der Sonnenmatt, wo Häg-Ehrsbergs Bürgermeister Bruno Schmidt seine Garage zur Verfügung stellte. Er verhinderte so, dass die edlen Häupter der Hürusse von Regen benetzt wurden.