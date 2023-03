Zeller Latschariplatz Neueröffnung Gasthaus zur Krone

Erhalten als Relikt der ehemaligen „Krone“ wurde die alte Stammtischlampe, die im mittleren Gastraum neben der Theke sozusagen als Reminiszenz an den legendären Alt-„Kronen“-Wirt Hermann Döbele, der die Gaststätte zusammen mit seiner Frau Anneli von 1946 bis 1980 führte, über dem selbstverständlich auch im „Brauhaus Krone“ vorhandenen Stammtisch hängt. Übrigens: Die Lampe zeigt über zwei Lampenschirmen Hermann Döbele als geschnitzte Holzfigur.

Neu gestaltet wurde auch das frühere Nebenzimmer mit großzügigen, raumhohen Fenstern, Steinboden und Fässern, die als Stehtische dienen. Selbstverständlich für eine moderne Gaststätte ist, dass trotz historischem Ambiente Kücheneinrichtung, Haustechnik und Sanitäranlagen auf dem neuesten Stand sind.

Modern ist auch die Brauanlage von Brauer Pirmin Vollmar. Er war schon in den vergangenen Wochen und parallel zu den Bauarbeitern und Handwerkern im Obergeschoss im Keller zugange. Denn ein Brauprozess dauert je nach Biersorte drei bis fünf Wochen, bis das fertige Bier in Fässer abgefüllt und gezapft werden kann. Die Brauanlage ist so ausgelegt, dass pro Woche tausend Liter Bier gebraut werden können. Die „Krone“-Biere werden in eigens für das „Latschari Bräu“ hergestellten Steinkrügen serviert.

70 Hotelbetten und 200 Restaurant-Plätze

Mit der Übernahme des „Brauhaus Krone“ expandiert Mike Kiefer. Der aus Hausen stammende Koch und Gastronom lernte einst von der Pike auf bei „Löwen“-Wirt Peter Bauer, arbeitete nach Stationen im „Waidhof“ in Inzlingen, im „Ochsen“ in Steinen und „Schwanen“ Bad Bellingen ab 1996 wieder im „Löwen“ und erwarb die Liegenschaft im Jahr 2004. Im „Löwen“ bietet Kiefer, der seit vielen Jahren auch Kreisvorsitzender im Deutschen Hotel-und Gaststättenverband ist, Platz für 200 Restaurant-Gäste und verfügt im Hotelbereich über 70 Gästebetten in 35 Zimmern.