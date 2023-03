In den vergangenen Wochen und Monaten waren, so erzählen Markus Rümmele und Mike Kiefer, die zusammen mit Stefan Döbele die Eigentümer-GdbR der „Krone“ bilden, die Handwerker zugange und haben ganze Arbeit geleistet. Eine Besonderheit liegt gleich im Eingangsbereich der Gaststätte: Es ist der Glasboden, durch den Einblick in die im Keller untergebrachte Brauerei möglich ist. Dort befindet sich der Arbeitsplatz von Brauer Pirmin Vollmar, der die diversen Zeller Biere braut – und damit eine lange nicht mehr existierende Tradition in der Stadt Zell im Wiesental wiederbelebt.

Die letzte Zeller Brauerei wurde bereits im Jahr 1920 geschlossen. Ab April gibt es nun wieder Zeller Biere, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot: Ein Hefeweizen und ein naturtrübes Pils. Das neue „Latschari Bräu“ aus dem „Brauhaus Krone“ gibt mit seinem Namen auch gleich den Ort der Brauerei an, nämlich das Zentrum des Zeller Städtlis am Latschariplatz.