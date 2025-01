Vor fünf Jahren habe sich der Verein in einer schwierigen Lage befunden, sagt Michael Klauser vom Vorstandsgremium der „Noteknacker“. „Wir konnten damals nicht mehr auf großen Bühnen auftreten, weil wir dort untergegangen sind“, erzählt er. Jetzt präsentiert sich die Guggemusik in neuer Stärke wieder bei großen Treffs wie der Gugge-Explosion in Lörrach und dem Nachtumzug in Wehr, wo lautstark für Stimmung gesorgt werden soll.