Zeller Turner: Fitness und Gemeinschaft für alle gibt es beim Turnverein Zell

Gemeinsam „sporteln“

Typisch Turnverein Zell stehen die vielen Angebote nicht mit der Überschrift der Übung in Beziehung sondern mit den Frauen und Männern, die diese Gruppen leiten oder der Ort an dem gemeinsam „gesportelt“ wird. Beispiele dafür sind die Frauengruppen Ilse, Ursel, Uschi und die Seniorengruppe Karl, die generationsübergreifende Gruppe Thomas und die Mädchenturngruppe Nathalie, sowie die Sportlerinnen um Susi. Allen gemeinsam: Sie wollen Fitness ermöglichen, egal für wen aber immer angepasst an die Möglichkeiten der Teilnehmer oder die Hilfe, die gerade benötigt wird. So gibt es Stuhlgymnastik aber auch spezielles Training für den Herz-Kreislauf-Bereich. Alles immer wohl dosiert, so dass sich alle eingeladen und willkommen fühlen.

Generationen übergreifend

Gleich zweimal in der Woche wird Volleyball gespielt. Generationen übergreifend, wie Wuchner bemerkte. Er muss es wissen, da er selbst dabei ist und das begeistert. Beim Kinderturnen geht es allerdings auch um Engagement. In zwei Gruppen wird freitags von 16.30 bis 19.30 trainiert. Eine eigene Gruppe kümmert sich um das Training für das Deutsche Sportabzeichen.