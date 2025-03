Zeller Umzug: Die Narren suchen den nächsten Bürgermeister

Die Schiffschaukeln der Zeller Chilbi wünscht sich die Vogtei Mittelstadt zurück. Foto: Verena Wehrle

Die Talvogtei Grönland hat auf ihrem Wagen die leerstehende Mahle-Gießerei in die Schokoladenfabrik ihres Hürus’ verwandelt. Die „Oompa Loompas“ aus dem Film verteilen Schokolade in flüssiger und fester Form. Schlag auf Schlag geht es bei diesem Spektakel und ein Höhepunkt jagt den Nächsten. Schon präsentieren die Adelsberger ihre Interpretation des diesjährigen Fasnachtsmottos „’s war nie besser.“ „Sin a sicher?“, fragen sie. Denn die Probleme würden nur nicht gesehen und seien als rosarote Elefanten getarnt, so die Vogtei.

113 Kostüme genäht

Auch die Gresgener widmen sich der Bürgermeisterwahl und präsentieren mit einem Hubschrauber Palmes neues Einsatzfahrzeug, falls dieser doch noch mal einen Höhenflug bekommen sollte. Für die Wahlkampf-Piloten und Affen, die durch den überdimensionalen „Palmen“-Wald rasen, wurden 113 Kostüme genäht. Um die Baustellen in der Stadt kümmern sich derweil die Narren der Vogtei Schwyz mit ihrem großen Bagger auf dem Wagen und dem als Pylonen verkleideten Fußvolk.

Die Baustelle der Vogtei Schwyz Foto: Verena Wehrle

Besonders originell und aufwendig ist auch der Wagen der Narrenzunft Atzenbach, die als Heinzelmännle die neue Küche ihrer Halle nun selbst bauen und gemeinsam mit den Zuschauern reparieren. Die Vogtei Sunneland thematisiert auf ihrem Wagen den Wolf, die Bergvogtei Riedichen nimmt sich der fantastischen Tierwesen in Zell an, in Anlehnung an die gefundene Auerhuhn-Feder am Zeller Blauen und die Mambacher feiern mit ihrer Feuerwehrmusik das 125-jährige Bestehen. Auch die vielen weiteren Fußgruppen sorgen für jede Menge Unterhaltung mit ihren originellen Ideen.