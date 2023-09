Zell.Gresgen Nachbars Ammele schmecken am besten

Sorte fast ausgestorben

Bekanntlich war die spezielle Sorte nahezu ausgestorben, da auch ein Baum ein Verfallsdatum hat. 2017 habe es dreißig Ammele-Kirschbäume im Dorf gegeben. Dann wurden mit Hilfe der Fördergelder des „Biospärengebiets Schwarzwald“ und mit dem Biologen Andreas Lang alle Hebel in Bewegung gesetzt, um wissenschaftlich die Baumstruktur zu untersuchen und die Nachzüchtung anzugehen. Seitdem ist der Name geschützt. Vor fünf Jahren fiel die Bestellung mit 55 Jungbäumen am höchsten aus. Das mag daran gelegen haben, dass der Stein, in diesem Fall der Kirschstein, ins Rollen kam, und die Kunde die Runde machte. Viele Ortsansässige wünschten sich wieder ein Ammele vor oder hinter dem Haus. Der Bedarf ging danach etwas zurück, aber dreißig Bäumchen werde sie jährlich los, so Noy. In ihrem eigenen Fall gedeiht hinterm Haus eine Kirschbaumfamilie: Ein älterer, zwei junge und ein im Wuchs befindlicher, wie sie scherzt. Dabei habe es im Garten der Familie Palme gar kein Ammele gegeben. Als Peter Palme früher zum Schulbus marschierte, habe er Nachbars Kirschen probiert, schmunzelt Noy. Wie man weiß, schmecken die am besten. Als Erwachsenr bemühte er sich, selbst einen zu besitzen. Bis 2022 wurden 145 Ammelen verkauft. Wegen ihrer Eigenheit wanderten sie ins Umland aus. Manch Geschichte ließe sich erzählen: Etwa die vom Gresger Ammele, das nach einer Prüfung gar keins war. Oder die von einem Lörracher Kirschbaum, der tatsächlich ein Ammele war, und vor fünfzig Jahren exportiert wurde.