Zensus 2022 In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen

Lediglich in Bremen und im Saarland war die Bevölkerung im Mai 2022 größer als bisher angenommen. In Bremen lebten demnach 1,9 Prozent mehr Menschen als nach den bisherigen Daten. Im Saarland lag das Plus bei 1,8 Prozent. In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg war die Bevölkerung dagegen um jeweils 3,5 Prozent geringer als angenommen. Ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber den zuvor angenommenen Daten ermittelten die Statistiker zur Zahl der Einwohner von Dortmund.