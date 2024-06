Zensus: Die Stadt Schopfheim in Zahlen

Es gab 3781 Single-Haushalte, in 2466 Haushalten lebten Paare ohne Kind und in 2245 lebten Paare mit Kindern. Dazu kamen 737 Alleinerziehenden-Haushalte und 215 sogenannte Mehrpersonenhaushalte ohne Kernfamilie.

4061 Ehepaare wurden in Schopfheim erfasst, dazu kommen noch drei eingetragene Lebenspartnerschaften und 641 nichteheliche Gemeinschaften. Es gab 561 alleinerziehende Mütter und 153 alleinerziehende Väter. In 2385 Haushalten lebten ausschließlich Senioren, in 775 lebten Senioren und Jüngere zusammen. In 6274 Haushalten gab es keine Senioren.

4276 Wohngebäude

4276 Gebäude mit Wohnraum standen auf dem Gebiet Schopfheims. Davon wurden 654 vor 1919 gebaut. 313 stammten aus der Zeit von 1919 bis 1949 und 370 aus den 50er-Jahren. In den 60er- und 70er-Jahren kamen jeweils mehr als 500 neue Gebäude dazu. In den 80er-Jahren sank die Zahl auf 430, stieg in den 90er-Jahren wieder auf 657 und in den 2000er-Jahren kamen 399 Gebäude, von 2010 bis 2015 weitere 254 Gebäude und bis 2022 noch 140 dazu.