Zeremonie in Paris: Ohne Messi und Ronaldo: Wer gewinnt den Ballon dOr?

Damit wird auf jeden Fall ein neuer Name als Sieger in der elitären Liste auftauchen. Denn auch Luka Modric (2018) und Karim Benzema (2022), die als Einzige bei den vergangenen 15 Ausgaben den beiden Weltstars des Fußballs mal in die Quere kommen konnten, sind nicht nominiert.

Die größten Chancen werden dieses Mal Vinicius Jr. von Champions-League-Sieger Real Madrid zugerechnet. Mit vier Toren in den K.o.-Spielen der Königsklasse, darunter auch dem Führungstor im Finale gegen Borussia Dortmund hatte der Brasilianer entscheidenden Anteil am 15. Triumph der Königlichen. Weitere Kandidaten tragen ebenfalls den Real-Dress: Der Ex-Dortmunder Jude Bellingham, der zum Spieler der Saison in Spanien gewählt worden war, oder der derzeit verletzte Europameister Dani Carvajal. Infrage kommt auch noch Rodri von Manchester City, der zum besten EM-Spieler gekürt worden war und seinen Club zur vierten Meisterschaft in Folge führte.