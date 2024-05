Port Moresby - Als Folge eines riesigen Erdrutsches in Papua-Neuguinea werden Berichten zufolge Dutzende Todesopfer befürchtet. Die Erdmassen seien in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) über einem Dorf in der Hochlandprovinz Enga niedergegangen, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf Anwohner und Augenzeugen.