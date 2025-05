Ein Brand eines landwirtschaftlich genutzten Schopfs in der Weiler Nonnenholzstraße ist der Polizei am Mittwoch gegen 23.30 Uhr gemeldet worden. Der Schopf stand dort im Vollbrand. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder Verdächtiges festgestellt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter 07621/9797 0 erreichbar.