Ein unbekanntes Fahrzeug hat beim Rückwärtsfahren einen grauen Mercedes-Benz CLA im Heckbereich touchiert. Der Unfall ereignete sich bereits am 3. Februar gegen 19 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mercedes-Benz stand an der Hauptstraße auf einem Parkplatz am Fuß der Dreiländerbrücke im Stadtteil Friedlingen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.