Ziegen in Todtnau: Landschaftspflege als großer Kraftakt

Vorsitzende Rita Lorentz blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auf die bewegende Geschichte des Vereins – und die Landschaftspflege im Ort – zurück. Vor 30 Jahren wurde der Verein gegründet, um zu verhindern, dass die Höchsthalde und die Waldschweine, zwei große Weiden im Todtnauer Ortsteil Brandenberg-Fahl, zuwachsen. Wie jeder sehen kann, ist das Vorhaben gelungen. Die Weiden würden von den Behörden für ihren Artenreichtum bei jeder Gelegenheit gelobt.

Dem Wildwuchs zugesehen

Ihre Erzählung beginnt Lorentz jedoch viel früher als im Gründungsjahr. Sie beginnt bei Gründungsmitglied Willi Beckert, heute 88, der nach seiner Schulzeit als Gemeindehirte arbeitete – mit 20 Rindern und 70 Ziegen. Wer damals seine Tiere an den Weidehirten abgegeben hat, musste pro Kuh einen Tag Frondienst leisten und die Steine auf der Weide zusammentragen, erzählt Lorentz. Doch dann war der Tourismus auf dem Vormarsch – in den 60er-Jahren wurden die Ställe in Ferienwohnungen umgebaut, die Landwirtschaft im Ort sei nahezu aufgegeben worden. Und in Sachen Landschaftspflege? „Ist nichts mehr passiert“, sagt Lorentz. „Man konnte geradezu zusehen, wie die Weiden zuwachsen“, sagt die Vorsitzende des „Geißenvereins“, wie er in Kurzform genannt wird. 1986 habe es dann schon erste Gedanken gegeben, die Halde mit Geißen offenzuhalten.