Zirkusfamilie Frank: Weltrekordhalterin Romy Michael im Lörracher Weihnachtscircus

In einer Broadway-Show zu sehen

Ihr erster Auftritt außerhalb ihres Heimatlandes Italien führte Romy Michael gleich über den „Großen Teich“: In New York war sie in einer Broadway-Show zu sehen. „Dort habe ich sehr viel gelernt“, denkt sie an ihre Zeit am Broadway zurück. Sie sei sich in der Glitzerwelt New Yorks vorgekommen, als sei der sprichwörtliche „American Dream“ für sie in Erfüllung gegangen, erinnert sie sich: „Das war ein Höhepunkt meines Lebens.“ Auch an europäischen Zirkusfestivals wie etwa in Rom oder dem spanischen Albacete konnte die Artistin bereits auftreten und gewann auch Preise.

Artistin und Mutter

Während des Gesprächs mit Romy Michael umrunden zwei Kinder den Tisch, an dem das Interview stattfindet. Sechs und vier Jahre alt sind die Kinder der Artistin. Wie ist es, Kinder in der Zirkuswelt aufzuziehen, mit ihnen zu reisen und alle paar Wochen in einer anderen Stadt zu sein? „Im Moment gefällt es ihnen“, sagt Romy Michael und fügt hinzu, dass sie und ihr Mann ihre Zirkusschule nicht zuletzt wegen der Kinder gegründet hätten. „Während der Sommermonate gehen sie ganz normal zur Schule, wie andere Kinder auch“, legt sie dar. Zugleich biete ihnen das Leben mit dem Zirkus viele Möglichkeiten, die Gleichaltrige nicht hätten: „Sie sehen etwas von der Welt.“ Ob ihre Kinder einmal in ihre Fußstapfen treten und die Familientradition in die achte Generation führen werden, das will Romy Michael ihnen nicht vorgeben: „Wenn die Zeit dazu kommt, dann sollen sie das selbst entscheiden.“ Das Leben im Zirkus mit Kindern sei „different, but great“, sagt sie – anders, aber großartig.

Shows täglich bis zum 6. Januar

Die Shows finden täglich bis 6. Januar um 15.30 Uhr statt, am Freitag, Samstag, Sonn- und Feiertag zusätzlich um 19.30 Uhr. Tickets unter www.loerracher-weihnachtscircus.de und beim Ticket-Portal Reservix unter www.reservix.de sowie bei der Geschäftsstelle des Verlagshauses Jaumann in Lörrach.