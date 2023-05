Zollbilanz 8,6 Millionen Markenfälschungen und 29 Tonnen Drogen

Die meisten Im- und Exporte fertigen die Zöllner digital ab. Doch ab und zu schauen sie genauer hin. "Bestimmte Firmen sind schon bekannt, auch bestimmte Gebiete im Hafen", sagte der stellvertretende Leiter des Hamburger Hauptzollamts, Michael Schrader. Bei einem Verdacht inspiziert ein Beamter die Ware genauer. Ein junger Inspektor begutachtete zusammen mit Lindner eine Sportjacke zum angeblichen Preis von 8,50 Dollar. "Die ganze Jacke an sich wirkt äußerst ordentlich verarbeitet", erklärt der Zöllner. "Und ist der Preis okay?", will der Minister wissen. Nein, er sei viel zu niedrig. Es besteht der Verdacht, dass Abgaben hinterzogen werden sollen. Bis zum endgültigen Untersuchungsergebnis muss die Importfirma eine Sicherheitsleistung von 21 000 Euro zahlen.