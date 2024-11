Zollkontrolle: Geschützte Schildkröten im Gepäck

Am 31. Oktober wurde ein 40-jähriger Mann durch Zöllner am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn gestoppt und nach anmeldepflichtigen Waren befragt, heißt es in einem Bericht. Er verneinte die Frage und gab an, lediglich auf dem Heimweg von Italien zu sein.

Fund bei der Gepäckkontrolle

Die Zöllner entschlossen sich dennoch, das Fahrzeug und das Gepäck des Reisenden zu kontrollieren und stießen im Fußraum hinter dem Fahrersitz auf einen Karton. Darin entdeckten sie, neben einigen Salatblättern und einer kleinen Wasserschale, drei lebende Griechische Landschildkröten.