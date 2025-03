Von einem auf den Transport von Fahrzeugen spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Polen nahm eine Abfertigungsbeamtin am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn einen Forderungsbetrag in Höhe von 3000 Euro ein. Das Unternehmen war zum Zeitpunkt der Kontrolle mit mehr als 11 000 Euro an Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer aus früheren Einfuhren im Zahlungsrückstand gegenüber dem Hauptzollamt Lörrach, heißt es in einer Mitteilung. Einer im Dezember vereinbarten Ratenzahlung war der verantwortliche Geschäftsführer bislang nicht nachgekommen, weshalb die Zollamtsleitung entschied, das Fahrzeug könne seine Fahrt erst fortsetzen, wenn zumindest die jüngsten rückständigen Ratenbeträge bezahlt würden. Da man sich auf eine bloße Erklärung, der Betrag sei überwiesen worden, nicht verlassen und die Bestätigung abwarten wollte, wies der Geschäftsführer seinen Fahrer an, den Betrag in bar zu entrichten. Dieser konnte die Forderungssumme um 3000 Euro abtragen und seine Fahrt fortsetzen.