Eine verdachtsunabhängige Kontrolle seines Mietwagens ist einem 40-jährigen Polen zum Verhängnis geworden, als er mit einer größeren Menge Kokain, Amphetamin und Crystal Meth nach Deutschland einreisen wollte. Der Mann gab an, er sei bei seiner Freundin in Lausanne gewesen und führe keine anmeldepflichtigen Waren mit sich. Ein Zollhund erschnüffelte im Fahrzeug 30,6 Gramm Amphetamin, ein Gramm Kokain und 5,9 Gramm CrystalMeth sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Reisenden wurde weiteres Crystal Meth und im Gepäck 951 Gramm Kokain in Bodypacks, mit Drogen befüllten Latexfingerlingen, gefunden. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Mitteilung des Hauptzollamts Lörrach und der Staatsanwaltschaft Freiburg