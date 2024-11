Zollkontrolle: Mit 181 Doping-Tabletten auf dem Weg in die Schweiz

Nur kurze Zeit später stoppten die Zöllner ein Fahrzeug an einem weiteren Kontrollpunkt in Weil am Rhein. Dort wurden insgesamt 100 Tabletten Dopingmittel aufgefunden und in der Folge sichergestellt.

Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz

Auch in diesem Fall erwartet den Fahrer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Bereits der Besitz und das Verbringen von bestimmten Dopingmitteln in nicht geringer Menge nach oder durch Deutschland ist verboten, wenn sie zum Doping beim Menschen im Sport bestimmt sind. Die Festsetzung der „nicht geringen Menge“ für die einzelnen Stoffe erfolgt durch die Dopingmittel-Mengen-Verordnung (DmMV).