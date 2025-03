Zollkontrollen: Porschefahrer wird zur Kasse gebeten

Zulassung, das wurde einem Reisenden nun zum Verhängnis, schreibt die Zollverwaltung in einem Bericht.

Der Mann war am 12. März in eine Zollkontrolle geraten, als er mit seinem Porsche Macan S versuchte, über das Zollamt Weil am Rhein-Autobahn in die Schweiz auszureisen. Die Beamten wurden misstrauisch, als er angab, mit seiner Familie in Deutschland zu wohnen, und kurz darauf äußerte, dass das genutzte Fahrzeug mit marokkanischer Zulassung ihm gehöre.