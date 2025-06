Zollstreit: USA und China führen im Handelskonflikt neue Gespräche

Anders als die USA gab China vor der Gesprächsrunde kaum Informationen, etwa über die Zusammensetzung seiner Delegation, preis. Wann das Treffen in London genau beginnen soll, blieb zunächst unbekannt.

Zölle in schwindelerregender Höhe pausiert

Der Handelskonflikt der beiden Staaten hält die Weltwirtschaft in Atem. Trump fährt seit seinem Amtsantritt einen harten handelspolitischen Kurs gegenüber China. Zwischenzeitlich hatte der Republikaner Strafzölle auf Einfuhren aus China in die USA in mehreren Schritten auf schwindelerregende 145 Prozent erhöht, worauf Peking mit Gegenzöllen in Höhe von 125 Prozent reagierte.

Bei dem Treffen Mitte Mai einigten sich beide Seiten auf eine Pause der Eskalationsspirale und vereinbarten zumindest vorübergehend eine gegenseitige Senkung der Zölle. Zuletzt war der Ton jedoch wieder rauer geworden – und die zugrundeliegenden Meinungsverschiedenheiten sind keineswegs gelöst.