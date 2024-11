In den vergangenen Tagen waren bereits drei Koalas in Folge von Verdauungsproblemen gestorben. "Das ist ein schwerer Schicksalsschlag, auch für den Erhalt dieser bedrohten Tierart. In den nächsten Tagen wird es vor allem darum gehen, diese leidvollen Ereignisse zu verarbeiten und weiterhin mögliche Ursachen zu untersuchen", sagte Zoodirektorin Astrid Stewin.

Der Duisburger Zoo ist europaweit Spezialist für die aufwendige Zucht und Zoo-Haltung der Koalas, die ausschließlich Eukalyptusblätter fressen - und zwar jeden Tag frische und unterschiedliche Sorten. Nach dem Tod der insgesamt fünf Tiere leben nun noch vier Koalas im Duisburger Koala-Haus.