Zoonächte in Basel: Tierisches Gute-Nacht-Programm

Bereits in den frühen Abendstunden am Freitag und am Samstag strömten die Gäste in großer Zahl in den Zolli. Doch die meisten Tiere ließen sich nicht aus ihrem gewohnten Rhythmus bringen und begannen ihren gewohnten Rückzug. Zum Beispiel die Löwen: Sie hielten ihre Nachtruhe wie üblich. Ein Elefant indes lief aufgeregt aus dem Haus und wieder hinein, trompetete zwischendrin. Drei neugierige Gepardenkätzchen rannten durch ihr Gelände, balgten sich und schauten interessiert auf die vielen Besucher; die Mutter hielt sich zurück. Die Pelikane wiederum setzten sich auf ihren großen Steinen in Szene und putzten sich stundenlang – schließlich wollten sie etwas darstellen. Die Goldäffchen tobten im Außengelände an den Bäumen auf und ab; dass sie dabei mehr Zuschauer als sonst um diese Zeit hatten, war ihnen sicherlich völlig egal.