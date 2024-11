Zum 80. Geburtstag Joops an diesem Montag sagte Kretschmer der dpa: "Zunächst einmal ist er ein toller Mann – interessant, gescheit, intelligent und sehr begabt." Joop sei auf der einen Seite sehr modern, habe aber auch ein bisschen was von gestern, "was ich auch sehr schön finde". Joop habe viele Generationen von Designern beeinflusst. "Er hat gezeigt, dass man mit Talent, Charme, gutem Aussehen und feinem Geschmack alles erreichen kann", so Kretschmer.

Der Modemacher, Zeichner und Buchautor Joop lebt in seiner Heimatstadt Potsdam. Seinen 80. Geburtstag will er im kleineren Kreis mit Familie und Freunden feiern, wie er erzählte.