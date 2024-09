Zu wenig Umsatz: Eichsel hat keinen Wochenmarkt mehr

Gestartet war der Wochenmarkt zu Beginn der Corona-Pandemie, genau am 2. April 2020. Seither fanden sich die Beschicker stets jeden Donnerstag auf dem Schulplatz in Ober-Eichsel ein. Die Kunden kamen vorwiegend aus Nieder- und Ober-Eichsel, aber auch aus den umliegenden Dörfern Minseln, Adelhausen, Degerfelden sowie manche sogar aus Rheinfelden. Die Menschen freuten sich damals, im eigenen Dorf eine Möglichkeit zum Einkaufen zu haben. Und trotz Maskenpflicht und Mindestabstand war man froh, sich zu sehen. Zeitweise bildeten sich lange Warteschlangen am Gemüse- und Obststand. Dann kamen noch eine Brotverkäuferin und ein Metzger hinzu, und alles lief bestens. Als dann im August 2022 das „Markt-Café“ auf Initiative des Elisabethenvereins Eichsel/Adelhausen, immer am ersten Donnerstag im Monat in der benachbarten Pfarrscheune eingerichtet wurde, schien die Kombination perfekt zu sein. „Das hat die Attraktivität des Dinkelbergdorfes gesteigert“, sagt Gunter Hildebrand, in dessen Zuständigkeitsbereich als stellvertretendem Ortsvorsteher unter anderem der Wochenmarkt fällt.