Zuchtprogramm "Echte VIPs": Tasmanische Teufel als Jetsetter

"Es war so aufregend, diese Tasmanischen Teufel in Empfang zu nehmen", freute sich Aussie-Ark-Mitarbeiterin Kelly Davis. "Sie sind zwar nicht First Class geflogen, aber sie wurden auf Schritt und Tritt wie echte VIPs behandelt." Nach einem Gesundheitscheck mussten die drei erwachsenen Männchen zunächst zwei Wochen in Quarantäne. Dann sollten sie mit den Weibchen zusammengebracht werden - und hoffentlich zum Fortbestand ihrer Art beitragen. "Sie bringen neue Genetik, neue Blutlinien in unsere Population. Vielen Dank an Winston, Cria und Lucas für die lange Reise!"