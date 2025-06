Grabow - Wegen spielender Kinder am Gleis in Mecklenburg-Vorpommern ist die Bahnstrecke Hamburg-Berlin zeitweise nicht befahrbar gewesen. Durch die Sperrung am Samstagabend für etwa 50 Minuten verspäteten sich 32 Züge um zusammen 1178 Minuten, wie die Bundespolizei in Rostock mitteilte.