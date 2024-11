Zukunft Elisabethen-Krankenhaus: Orden setzt auf „Eli“-Investor und sozialverträgliches Wohnen

Die Nachnutzungsvorstellungen sind klar. Foto: ov

Die Gespräche zwischen der Stadt und dem Orden haben laut Verwaltung bereits eine Abstimmung zu gemeinsamen Nutzungsvorstellungen enthalten. Diese bestünden unabhängig von einem Kauf. „Die kommunale Planungshoheit bietet hier den Schlüssel für eine Umsetzung, denn eine angestrebte neue Nutzung, weg vom Krankenhaus, muss weitgehend über eine Bebauungsplanänderung ermöglicht werden“, führt die Verwaltung gegenüber unserer Zeitung aus. Hierfür habe alleine der Gemeinderat die Entscheidungsmöglichkeit. Klar sei, dass im Vordergrund das sozialverträgliche Wohnen mit den ergänzenden Funktionen stehe, betonen Orden und Stadt.

Der Zeitplan

Doch mit welcher Zeitperspektive soll das Quartier entwickelt werden? Von heute auf morgen wird dies angesichts der Dimension nicht gehen. Für die erforderlichen planungsrechtlichen Verfahren müsse mit einer Zeitspanne von zirka zwei Jahren gerechnet werden, heißt es aus dem Lörracher Rathaus. Vorgeschaltet seien die Einigung mit einem möglichen Investor auf einen städtebaulichen Vertrag.

Politische Bewertung

Die Lörracher Lokalpolitik hat sich vom Traum eines „Eli“-Kaufs bereits verabschiedet, wie der Sprecher der größten Ratsfraktion, Fritz Böhler, bei einer Grünen-Versammlung am Montagabend deutlich machte. „Wir werden es wohl nicht kaufen können“, weiß er um die fehlende Finanzierungsgrundlage. Nur über eine „kluge Bebauungsplanung“ könne etwas erreicht werden. Anders lägen die Dinge hingegen beim Kreiskrankenhaus an der Spitalstraße. Hier fällt die Immobilie bekanntlich nach der aufgegebenen Nutzung als Kreisklinik an die Stadt zurück. Eine Unterbringung der Stadt-Mitarbeiter während der Sanierung des Rathauses wird derzeit genau unter die Lupe genommen.