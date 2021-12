Zukunftsperspektive Digitale Exil-Universität für Afghanen soll Hoffnung geben

Universität als "Zeichen der Hoffnung"

"Es gilt, für Afghanistan eine langfristige Zukunftsperspektive zu entwickeln, in der qualifizierte afghanische Fachkräfte eine tragende Rolle spielen", sagte Kambiz Ghawami, Vorsitzender des World University Service (WUS) in Wiesbaden, der die internationale Konferenz organisierte. "Nur so kann in dem Land eine demokratische Gesellschaft aufgebaut werden, die Bestand hat." Die Universität solle ein "Zeichen der Hoffnung sein für die Menschen in Afghanistan und in den Flüchtlingslagern". Der WUS setzt sich seit 1920 für die Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung ein.

Das digitale Angebot sei sowohl an Menschen im Exil gerichtet als auch an diejenigen, die nun in Afghanistan ihr Studium oder ihre wissenschaftliche Arbeit nicht fortsetzen könnten. Geplant sei die Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten in Deutschland und anderen Staaten, so dass die Studierenden Abschlüsse von zwei Universitäten hätten.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-340601/2