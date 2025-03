Zum Geburtstag Kiefer wird 80: Ein Künstler, der gegen das Vergessen kämpft

Werke von physischer Präsenz

Monumentalität bedeute für Kiefer nicht nur Größe. Sie ist eine Reflexion über das Unermessliche, die Unendlichkeit des Universums. "Wo fängt die Monumentalität an, und wo hört sie auf?", fragte er einst im Deutschlandfunk. "Es gibt eigentlich gar nichts Monumentales – im Verhältnis zum Kosmos."

Seine Werke – Gemälde, Skulpturen, Installationen – haben eine physische Präsenz. Ungewöhnliche Materialien wie Blei, Asche, verbrannte Sonnenblumen, Erde und verkohltes Stroh brennen sich in ihre Oberfläche ein wie Erinnerungen in die Geschichte. Sie sind Symbole für Vergänglichkeit und Transformation, für Energie und kosmische Zusammenhänge.

Ein radikaler Beginn

Seit den späten 1960er Jahren setzt er sich mit der deutschen Geschichte auseinander, oft provokant. Seine 1970 entstandenen "Heroischen Sinnbilder" - Selbstporträts mit Hitlergruß – sorgten für Kontroversen, vor allem in Deutschland. Dort war er der Erste, der auf so radikale Weise das Tabu der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit durchbrach.

Statt die Inszenierung einer radikalen Erinnerungskultur wurden darin politische Sympathie und eine ästhetische Faszination für den Faschismus gesehen. Anerkennung fand er zunächst nur im Ausland, insbesondere in den USA und Frankreich.

Frankreich: seine zweite Heimat

1992 verließ Kiefer Deutschland und ließ sich in Frankreich nieder. In Barjac, in der Nähe von Nîmes im Süden des Landes, schuf er ein über 40 Hektar großes Ateliergelände mit unterirdischen Kammern, Pavillons und einem Amphitheater. 2007 zog er nach Paris, wo er seitdem ein 35.000 Quadratmeter großes Atelier im Vorort Croissy-Beaubourg besitzt.

Frankreich hat ihn längst wie einen Nationalhelden aufgenommen. Im Jahr 2020 beauftragte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron Kiefer damit, mehrere Werke für das Panthéon zu entwerfen. Zuletzt hatte der französische Staat 1924 einen Künstler damit beauftragt, ein Werk für die Ruhmeshalle und Grabstätte berühmter französischer Persönlichkeiten zu schaffen.

Zu Macron hat er die besten Beziehungen. "Macron ist mein Freund", sagte er dem Radiosender France Inter. Aber nicht, weil er Präsident sei. Man spreche über Literatur und Dichter, die man bewundere.

Keiner so wie er

Für den verstorbenen William Rubin, Ex-Kurator des New Yorker Museum of Modern Art, war Kiefer der gefragteste zeitgenössische Künstler überhaupt. Er glaube nicht, dass einer der zeitgenössischen amerikanischen oder europäischen Maler so gut sei wie Kiefer, zitierte ihn das Kunstmagazin "stayinart" einmal. Deutschland hätte seit dem Zweiten Weltkrieg keinen außergewöhnlicheren Geist im Bereich der Kunst hervorgebracht.

Für den britischen Kunsthistoriker Simon Schama besitzt Kiefer die Fähigkeit, die Vergangenheit in unseren Köpfen präsent zu halten. Wie der Fachmann in einer Sendung der britischen BBC sagte, führe er den Krieg gegen das Vergessen. Und das mache keiner so wie er.