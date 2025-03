Zum Stadtjubiläum: Das Todtnauer Bier mit eigenem Charakter hat richtig viele Fans

Auf den Bierdeckeln zum Todtnauer Bier ist der ehemalige Braumeister Arzner abgebildet. Foto: Verena Wehrle

Und aus allen Ortsteilen gehört jeweils ein Vertreter zum Biergremium, das Keller und Eckert für die Realisierung des Projekts gegründet haben. Schließlich sollten alle mit einbezogen werden in „ihr“ Bier.

Ein Bier nur für das Todtnauer Stadtjubiläum?

Beim Neujahrsempfang wurde das Bier dann erstmals ausgeschenkt und mit viel Humor präsentiert. Auch wenn die Gastronomen an ihre Brauereiverträge gebunden seien, so manche könnten es als Fassbier ausschenken. Und auch an manchen Jubiläumsveranstaltungen soll das Bier ausgeschenkt werden. Großen Gewinn würden die Beiden damit übrigens nicht erzielen, der Verkauf des Bieres soll lediglich ein Beitrag zum Stadtjubiläum sein und die entstandenen Kosten decken. Inwieweit es auch über das Jubiläumsjahr hinaus erhältlich sein wird, sei noch unklar. Die Ideen gehen Eckert und Keller jedenfalls nicht aus. Auch über eine kleine Brauanlage denken sie nach. Bleibt also abzuwarten, was noch kommt. Und, wenn auch nicht jeder Geschmack getroffen werden könne, sei in Todtnau klar: „Alle finden es toll, dass wir jetzt unser Bier haben.“