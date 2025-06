Zum Tod der Beach-Boys-Legende Musikgenie Brian Wilson: Sonnenschein und dunkle Schatten

Während Love und die anderen den Ruhm genießen, leidet Wilson unter Lampenfieber. Nach einer Panikattacke hört er auf zu touren. Auf der Bühne ersetzt ihn Bruce Johnston. Perfektionist Wilson arbeitet stattdessen im Studio wie ein Besessener an neuer Musik. Seine Melodien werden komplexer, die Harmonien brillanter und die Produktion ausgefeilter. Doch er leidet unter dem Erfolgsdruck.

Den Höhepunkt seines Schaffens erreicht er 1966 mit dem Meisterwerk "Pet Sounds", das als amerikanische Antwort auf "Rubber Soul" von den Beatles gilt - und als eines der einflussreichsten Alben der Musikgeschichte. Mit Songs wie "Wouldn't It Be Nice" oder "God Only Knows" schafft Wilson Harmonien für die Ewigkeit.

Der dominante Vater, damals Manager der Band, kritisiert das Material als kommerziell untauglich. Auch Love ist skeptisch. Tatsächlich ist "Pet Sounds" in den USA nicht sofort ein Hit, weil es seiner Zeit weit voraus ist. "I Just Wasn't Made for These Times" heißt passenderweise einer der Songs.