Zum zehnten Todestag Zehn besondere Geschichten über Udo Jürgens

Alice Schwarzer 2005

Frauenrechtlerin Alice Schwarzer bezeichnete Udo Jürgens als "gigantischen Macho". Dennoch freundeten die beiden sich nach Angaben von Jürgens an und hatten Spaß daran, die Leute zu veräppeln: "Wenn wir zusammen ein Lokal betreten, werden sofort die Köpfe zusammengesteckt", erzählte er der österreichischen Zeitschrift "Profil" 2005. "Unlängst haben wir in der Paris Bar in Berlin sogar Händchen gehalten. (...) Da hat die Tuschelei kein Ende mehr genommen."

Die Angst vor dem Flügel 2008

Udo Jürgens war ohne Klavierflügel kaum vorstellbar, seine Zugaben daran im weißen Bademantel waren legendär. Das mit dem Flügel war aber keine Liebe auf den ersten Blick, wie er 2008 der TV-Moderatorin Susan Stahnke sagte: "Als kleiner Junge hatte der Flügel etwas Bedrohliches, er hat mich ein bisschen an einen Sarg erinnert", sagte er. Aber mit elf Jahren habe er heimlich mal auf dem Flügel zu Hause geklimpert, "und ich habe die unerhörte Faszination von Tönen auf mich wirken lassen", sagte er.

Feuer im Kopf 2014

In einem seiner letzten Interviews sprach Udo Jürgens davon, dass er nach der geplanten Tournee vielleicht kürzertreten werde. "Was in Zukunft kommt, das muss man so gestalten, dass ich wirklich auch Zeit habe, darüber nachzudenken: Will ich das noch machen?", sagte er im September 2014, drei Monate vor seinem Tod, dem Schweizer Sender SRF. "Es ist natürlich spannend, wenn man als älterer Mensch noch in der Liga ist derer, die Feuer im Kopf haben, aber so etwas ist kein ruhiges Leben", meinte er.