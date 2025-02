Zunftabend in Weil am Rhein: Viele Weiler Themen trefflich aufgespießt

Alle Farben auf der Bühne vereint. Foto: Anita Indri-Werner

Dass die Kirche ein Problem mit den Frauen hat, ist bekannt, aber die Narrenzunft? Dass dem so ist, spiegelte der Auftritt von Peter Guggenbühler als Zunftmeister und Gerlinde (René Winzer), die Oberzunftmeisterin werden will. Zum Song „Annie, Get your Gun“, gespielt von Olivieri, stellte Gerlinde fest, sie könne ebenso „saufen, schön singen und dichten“ wie ein Mann.

Retro-Sketch mit „Zündapp“

An die gute alte Zeit erinnerte der Sketch „Retro“, den Marcel Winzer mit einer Zündapp, Markus Wohlschlegel mit einem E-Scooter und Markus Schmieder in abgefahrener, bunter Schlaghose vortrugen. „Was haben ein E-Scooter und der Durchfall gemeinsam?“, das war hier die große Frage – „Ganz einfach: die Angst, dass es nicht mehr bis daheim reicht“.

Retro-Sketch mit motorisierten Fahrzeugen: Marcel Winzer (l.), Markus Wohlschlegel (M.) und Markus Schmieder. Foto: Anita Indri-Werner

Nun probierte die nächste Zunftmeisteranwärterin alias Martin Reese ihr Glück bei Guggenbühler. Eine andere Frau als zuvor, andere Methoden das Ziel zu erreichen: Alles war vergeblich. Zunftmeister Guggenbühler ließ sich nicht erweichen und wehrte sie erfolgreich ab.

OB und Ex-OB unter sich

Die ersten 100 Tage der Oberbürgermeisterin glossierten Dietmar Fuchs als OB Dietz und Kai Blankenstein als OB Diana Stöcker. Markus Schmieder trat als Sekretärin der beiden auf den Plan. Dieser Sketch war gut, er hätte noch etwas mehr Pep vertragen.

Rathaus aus der Ferne betrachtet: Ex-OB auf Urlaub Foto: Anita Indri-Werner

Zumindest weiß der Zuschauer nun, dass beide OB’s einen Würfelbecher als Entscheidungshilfe einsetzen. Oder, weshalb OB Dietz eine Schublade voller Gold und Geld im Schreibtisch hatte. „Auf in die Bürgersprechstunde von OB Stöcker!“, hieß es. Warum? – Da gebe es Kaffee und Kuchen satt, denn: „Mit Speck fängt man Mäuse.“

„Cordula Grün“ und rote Rosen

Vor der Pause bereitete dann der Spielmannszug dem Publikum eine unerwartete, unterhaltsame Überraschung. Kein Marsch wie sonst üblich erwartete die Zuhörer, dafür aber schmissige Titel wie: „Da sin mir dabei, das ist prima“, „Cordula Grün“ und „Rot, rot, rot sin die Rose“. Das Publikum sang und klatschte begeistert mit.

Tanztruppe mit bewährter Leiterin

Es folgten die Zunftmeister mit dem TV-Tanzensemble. Diana Himmelsbach, seit Jahren bewährte Tanztrainerin für die Männer der Narrenzunft, hatte mit ihnen einen Tanz auf die Filmmusik von „Dörty Danzing“ einstudiert.

Bei „Dörty Danzing“ sind Frauen mit im Spiel. Foto: Anita Indri-Werner

Ein Dutzend tanzender Männer, fast jeder Schritt saß, ein absolut sehenswerter Programmpunkt. Leider gab es keine Zugabe, vermutlich waren die Tänzer bereits nach diesem einen Auftritt fix und fertig.

Mit „Bauch, Beine, Po“ in die Männerdomäne eindringen

„Bauch, Beine, Po“ – Der dritten Zunftmeisteranwärterin erschien das als adäquates Mittel, in die Männerriege aufgenommen zu werden. Guggenbühler verteidigte die Männerdomäne standhaft, aber ganz einfach schien es ihm dieses Mal nicht zu fallen.

Ein Weiler Narr tritt als Lörracher Narr auf: René Winzer in Aktion. Foto: Anita Indri-Werner

Als glanzvoller Schlusspunkt trat Oberzunftmeister Dietmar Fuchs als Weiler Kulturamtsleiter auf, für Insider unverkennbar dank der Maskenbildner Peter Hauth und Anja Rosentretter. Die Story: Weil am Rhein nimmt am ESC in Basel teil und Markus Schmieder saß als Dieter Bohlen in der Jury.

Den ESC als Weiler Event vorweggenommen

Schon der erste Aspirant, Andreas Glattacker von der Narrenzunft Lörrach, gespielt von René Winzer, war ein Erlebnis. „Lörrach, Lörrach, Lörrach“, schmetterte der Sänger hingebungsvoll seine Liebeshymne auf die Nachbarstadt. Dreimal versuchte Winzer alias Glattacker, die Jury von seinem Gesangstalent zu überzeugen. Selbst die Liebeserklärung „e bizzli Lörrach“ oder „ich bi e Lörracher Maidli“, überzeugten jedoch nicht.

„Zero Points“ heißt es aus Basel

Der Altweiler Gesangverein und die Landjugend Egringen standen ebenfalls auf dem Podest. Sie alle sangen um den Siegertitel.

Der närrische Nachwuchs war auch dabei. Foto: Anita Indri-Werner

Aus Berlin gab es zwölf Punkte für Weil, Dresden grüßte Malsburg-Marzell und den Schuster, München kommentierte mit „Saubatzi“ und Stuttgart erklärte klar: „Mir gebet nix“. Die Nachbarn aus Basel verweigerten die Punkte. Sie würden ja bereits im Badischen einkaufen gehen, das genüge.

Großer Applaus für den gelungenen Sketch

Der Sieger stand eindeutig fest: Weil am Rhein. Die Posse endete mit einem Stromausfall und mit donnerndem Applaus. Mit einem letzten Lied, bei dem alle Bühnenspieler von Christian Olivieri musikalisch begleitet wurden, fand dieser erste rauschende Zunftabend sein Ende, bevor es mit Tanzmusik beschwingt weiterging. Der besondere Dank der Zunftmeister galt dem Team von der Technik, Kai Blankstein, Dominik Mohns und Lars Thomann.