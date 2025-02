Zunftabend Schopfheim: Kreuz und quer durchs Stadtgeschehen

Klaus Ziegler als Gendarm Foto: Anja Bertsch

Auf den Spuren von Baustellen und Umleitungen holperte auch immer mal wieder ein ver(w)irrter Frauenpulk (Silke Hofmann, Sarah und Ramona Schwald) durch die Szenerei, um auf der Suche nach dem Fahrnauer Waschhüsli schließlich am Schweigmatter Schwimmbad zu landen.

Chaos beim „Horse Rock“

Ordentlich von der Spur abgekommen war im vergangene Jahr auch das Pferdegestüt im Sengelen – und hatte sein Sommerturnier ausgerechnet auf den traditionellen Holzrocktermin in unmittelbarer Sengelen-Nachbarschaft gelegt. Eine ungewollte Fusion, die im Sketch „Horse Rock“ mit völliger Hingabe an den Ulk ausgespielt wurde: Schlagzeug-Gitarren-Gewitter, scheuende Pferde, headbangend Punks – und schließlich das hasch-gefüllte Friedens-Tütchen am Lagerfeuer.

Chaos bem Horse-Rock Foto: Anja Bertsch

Für Lachsalven sorgte auch das in Sachen Klamauk-Auftritten bestens eingespielte Duo aus Stefan „Steffi“ Reimann und Michael Meier, etwa als spannenlanger Hansel und nudeldicke Dirn in holländischer Ausgabe. Für ein kleines Gastspiel tauschte da Hansi Glöggler mit seinem Akkordeon doch noch mal kurz die Stadthallenküche mit der -bühne, um im beachtlichen 55. Jahr beim Zunftabend mitzumischen, zumindest kurz.

Michi Meier „Steffi“ Reimann Foto: Anja Bertsch

Kalauer und Wortspiele

Während der altgediente Zunftabendspieler sich in den vergangenen Jahren immer rarer machte, haben sich die beiden „Glöggler-Buebe“ Jakob und Max längstens zu festen Größen der Schopfheimer Zunftabendszene gemausert. Sei’s im Duo, das das sich wortspielend durch die hiesige Region und die heimische Küche kalauert, sei’s als extrovertierter Plakateträger (Jakob) bei der Schnitzelbank von Jeannot Weißenberger. Der wiederum nahm in Wort und Bild die Scholzschen Gedankenlücken (kann zum Problem werden beim Verfassen einer Biographie) ebenso aufs Korn wie die Muskschen Himmel-Höhen-Flüge.

Jakob (links) und Max Glöggler Foto: Anja Bertsch

Alemannische Evergreens

Und apropos Brüderpaar und apropos Weißenberger: Natürlich durften auch die beiden „Buebe us em Chleine Wiesedal“ –neben Jeannot auch Christian nicht fehlen. Die hatten in den Refrains ihrer längst zu Evergreens gereiften Mundartstücke im Nu den gesamten Saal als Chor hinter sich, während sie sich in den Versen ihren eigenen Reim aufs Welt- und Stadtgeschehen machten.

Jeannot und Christian Weißenberger Foto: Anja Bertsch

Für Musik und Tanz sorgten auch die „Schwarzwaldmaildli“, das Wutach-Trio und zum Finale des Programm die Schlattholzer-Singers

Restkarten für dem zweiten Zunftabend am 1. März gibt es an der Abendkasse

Info

Weitere Akteure

Nico Kapitz, Michael Hofmann, Carlo Baldassare, Fabian Post.

Bildergalerie

Eine Bildergalerie vom Schopfheimer Zunftabend finden Sie online unter www. verlagshaus-jaumann.de