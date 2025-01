Zunftabende in Wyhlen: Die Narren geben sich (noch) zugeknöpft

Dass wie gewohnt auch in diesem Jahr die närrischen Pfeile in Richtung „Wyhlen-West“ fliegen werden, scheint ausgemacht zu sein und gehört in Wyhlen – wie in umgekehrter Weise auch in Grenzach – mit zum Pflichtprogramm.

Als personeller Neuzugang ist in diesem Jahr Christian Kowatzki zum Zunftabendensemble hinzugestoßen. Der alteingesessene Wyhlemer will das Programm mit närrischer Würze verfeinern. Mit von der Partie ist auch „Oldie“ Dieter Griebenow, ein Zunftabend-Urgestein, der noch einmal auf der Narrenbühne sein närrisches Talent zur Geltung bringen möchte. Die jungen Schauspieler um Michelle Stickel und den schwyzerdütsch sprechenden Björn Reeber, ein echter Eidgenosse, sind derweil zum zweiten Mal mit von der Partie, während Stefanie Stiebellehner hinter der Kulisse eine Bereicherung darstellt.

Musikalisch umrahmt werden die Zunftabende auch in diesem Jahr vom Musikverein Wyhlen.