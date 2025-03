Zusammenarbeit der Nachbarstädte: Lörrach und Weil wollen Oberzentrum bleiben

Eine wichtige Rolle spielt die Zentralität eines Orts bei der Genehmigung von bedeutenden Vorhaben wie etwa neuen Einkaufszentren oder Kliniken. So war die Einordnung als Oberzentrum bei der Entwicklung und Genehmigung von Einzelhandelsansiedlungen in Lörrach und Weil am Rhein (das „Lö“ in Lörrach oder die „Dreiländergalerie“ in Weil) ebenso von Relevanz wie bei der Entwicklung und Genehmigung des Zentralklinikums.