Zuschüsse für den Kreis Lörrach: Fünftes Agglomerationsprogramm in Bern eingereicht

Bei seiner Begrüßung im Lörracher Burghof, wo die die Verantwortlichen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz gemeinsam die pünktliche Abgabe des Programmes feierten, betonte Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz: „In vielerlei Hinsicht schlägt das Herz der Region in Basel.“ Zur Region – oder auch: Agglomeration Basel – gehörten 175 Kommunen, 26 in Südbaden, 109 in der Schweiz sowie 40 im Südelsass, in denen rund 880 000 Menschen leben.

Pendlerströme nehmen zu

Die Schweizer Kommunen verteilen sich auf die Kantone Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn. Neben der Stadt Basel gehören Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein zu den bevölkerungsreichsten Kommunen. Nach Basel-Stadt, erläuterte Gastgeber Lutz weiter, pendeln jährlich rund 90 000 Personen, um dort zu arbeiten, allein 60 000 aus anderen Teilen der Schweiz. Und die Pendlerströme nähmen zu. Ein Herz, führte der OB seine Metapher aus, könne nur dann kräftig schlagen, wenn seine Arterien funktionierten. Anders formuliert: Weil Verkehrswege keine kommunalen, kantonalen und nationalen Grenzen kennen und in den drei Ländern gemeinsam und abgestimmt geplant werden sollten, wurde das Basler Agglomerationsprogramm ins Leben gerufen. Die über allem stehenden Fragen: Wie sehen die Siedlungen und Verkehrsströme, wie sieht die Mobilität von morgen in einer Region der kurzen Wege aus? Das fünfte Basler Agglomerationsprogramm enthält Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,86 Milliarden Franken, wobei davon zehn Prozent im A-Horizont als „dringliche Projekte“ eingestuft sind, mit deren Umsetzung ab 2028 begonnen werden soll, damit sie finanziell unterstützt werden.