Zweckentfremdungsverbot in Lörrach: Als Baustein gegen den Wohnungsmangel

Das sagt die Verwaltung

Um Wohnraummangel zu bekämpfen, ermögliche das Zweckentfremdungsverbotsgesetz Gemeinden mit Wohnraummangel, für jeweils höchstens fünf Jahre kommunale Satzungen zu erlassen, um die Umwandlung von Wohnräumen in Gewerberäume oder gewerbliche Ferienwohnungen sowie den Leerstand und den Abriss von Wohnungen einer Genehmigungspflicht zu unterwerfen, heißt es in einer Beschlussvorlage der Verwaltung für die Ratssitzung am Donnerstag. Verstöße können mit einem Bußgeld sanktioniert werden. „Angesichts der angespannten Wohnungssituation in Lörrach wird empfohlen, den gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD und Grüne weiter zu verfolgen“, erklärt daher Claudia Sessler, kommissarische Fachbereichsleiterin Recht, Baurecht und Vergabe. Ob und in welchem Umfang eine Satzung für Lörrach in Betracht komme, könne geprüft werden.

Die Sicht der Politik

Für SPD und Grüne steht fest, dass ein solches Zweckentfremdungsverbot die Wohnungsnot nicht beheben könne, „aber es ist ein Baustein gegen den Wohnungsmangel“, heißt es in dem Antrag. Die offiziell bekannte Umwandlungsrate in Lörrach sei zwar gering, dies könne jedoch auch daran liegen, dass Nutzungsänderungen nicht beantragt wurden und/oder dass entsprechende Umbauten nicht genehmigungspflichtig, sondern verfahrenfrei waren, heißt es.