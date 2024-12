Drei Autos waren laut Polizei in einen Auffahrunfall auf der B 317 zwischen den Anschlussstellen Haagen und Hauingen verwickelt. Ein 63-jähriger Autofahrer und die hinter ihm fahrende 21-jährige Frau hielten am rechten Straßenrand an, um die Fahrbahn für ein Rettungsfahrzeug frei zu machen. Eine 40-jährige Fahrerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Wagen der 21-Jährigen auf, der wiederum auf den Pkw des 63-Jährigen geschoben wurde. Die 40-Jährige und der 63-Jährige wurden leicht verletzt, die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 43 000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz. Bis gegen 16.45 Uhr war die Bundesstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.